Шериф Вернидуба зіграв унічию з Црвеною Звездою у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 серпня, відбулися матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
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Грецький Олімпіакос розписав мирову з болгарським Лудогорцем.
Сербська Црвена Звезда у меншості втримала нічию в матчі з молдавським Шерифом, який очолює українець Юрій Вернидуб.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація, 3-раунд
3 серпня
Олімпіакос - Лудогорець 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 50 Десподов, 1:1 - 87 Камара
Црвена Звезда - Шериф 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 33 Кастаньєда, 1:1 - 45+1 Діоні
Нагадаємо, Монако перемогло Спарту.