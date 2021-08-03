Шериф Вернидуба зіграв унічию з Црвеною Звездою у Лізі чемпіонів

Раніше Шахтар здобув вольову перемогу над Генком

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 серпня, відбулися матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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Грецький Олімпіакос розписав мирову з болгарським Лудогорцем.

Сербська Црвена Звезда у меншості втримала нічию в матчі з молдавським Шерифом, який очолює українець Юрій Вернидуб.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, 3-раунд

3 серпня

Олімпіакос - Лудогорець 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Десподов, 1:1 - 87 Камара

Црвена Звезда - Шериф 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 33 Кастаньєда, 1:1 - 45+1 Діоні

Нагадаємо, Монако перемогло Спарту.