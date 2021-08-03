Павелко: Низький уклін Жеваго від всього українського футболу

Джерело - Футбольный формат.
У Полтаві відкрили стадіон з сучаснішим штучним покриттям.
Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував відкриття спорткомплексу Ворскли.
"Низький уклін Жеваго від всього українського футболу. Завдяки йому ми преміювали футболістів молодіжної збірної України U-20 за перемогу на чемпіонаті світу. А зараз, без будь-якої допомоги держави, з його подачі місто підтримує і молодіжну збірну України, і полтавський футбол, і український футбол в цілому", - сказав Павелко.
Раніше суд заарештував експрезидента Ворскли.
Нагадаємо, Ворскла перемогла Рух.