 УПЛ. Визначилася дата матчу 4 туру Динамо - Інгулець | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ. Визначилася дата матчу 4 туру Динамо - Інгулець

Сьогодні 18:25 403 0
Поєдинок відбудеться 18 серпня
УПЛ. Визначилася дата матчу 4 туру Динамо - Інгулець
#УПЛ

Джерело - УПЛ.

Визначилися дати матчів 4-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Поєдинок Динамо - Інгулець відбудеться у середу, 18 серпня.

Причиною цього може стати товариський матч киян проти міланського Інтера, який заплановано на 14 серпня.

Розклад 4-го туру УПЛ:

13 серпня (п’ятниця)
 Шахтар - Металіст 1925 19:30
14 серпня (субота)
 Верес - Ворскла 17:00
 Зоря - Минай 19:30
 Десна - Дніпро-1 19:30
15 серпня (неділя)
 Колос - Рух 17:00
 Львів - Олександрія 19:30
16 серпня (понеділок)
 Маріуполь - Чорноморець 19:00
18 серпня (середа)
 Інгулець - Динамо 19:30

Нагадаємо, СК Дніпро-1 не може домовитися з Динамо щодо трансферу Шабанова.

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