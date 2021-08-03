Джерело - УПЛ.
Визначилися дати матчів 4-го туру української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Поєдинок Динамо - Інгулець відбудеться у середу, 18 серпня.
Причиною цього може стати товариський матч киян проти міланського Інтера, який заплановано на 14 серпня.
Розклад 4-го туру УПЛ:
13 серпня (п’ятниця)
Шахтар - Металіст 1925 19:30
14 серпня (субота)
Верес - Ворскла 17:00
Зоря - Минай 19:30
Десна - Дніпро-1 19:30
15 серпня (неділя)
Колос - Рух 17:00
Львів - Олександрія 19:30
16 серпня (понеділок)
Маріуполь - Чорноморець 19:00
18 серпня (середа)
Інгулець - Динамо 19:30
Нагадаємо, СК Дніпро-1 не може домовитися з Динамо щодо трансферу Шабанова.