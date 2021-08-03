Поєдинок відбудеться 18 серпня

Джерело - УПЛ.

Визначилися дати матчів 4-го туру української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Поєдинок Динамо - Інгулець відбудеться у середу, 18 серпня.

Причиною цього може стати товариський матч киян проти міланського Інтера, який заплановано на 14 серпня.

Розклад 4-го туру УПЛ:

13 серпня (п’ятниця)

Шахтар - Металіст 1925 19:30

14 серпня (субота)

Верес - Ворскла 17:00

Зоря - Минай 19:30

Десна - Дніпро-1 19:30

15 серпня (неділя)

Колос - Рух 17:00

Львів - Олександрія 19:30

16 серпня (понеділок)

Маріуполь - Чорноморець 19:00

18 серпня (середа)

Інгулець - Динамо 19:30

Нагадаємо, СК Дніпро-1 не може домовитися з Динамо щодо трансферу Шабанова.