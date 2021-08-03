Джерело - ПроФутбол Digital.
15 футболістів київського Динамо виступають за одеський Чорноморець на правах оренди.
Президент київського клубу Ігор Суркіс прокоментував цю ситуацію.
"У нас немає ніякого фарма. Не можна порівнювати з Маріуполем. Там є чинний президент клубу, який протягом багатьох років, десятиліть вкладав гроші у Чорноморець. І він вибрав такий шлях розвитку. Він запросив Мороза, той уже як тренер запросив футболістів", - заявив функціонер.
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"Я вже колись говорив: дозволимо грати всім, якщо це буде дзеркально з іншого боку - з боку нашого головного конкурента", - сказав Суркіс.
Раніше Динамо розгромило Верес.