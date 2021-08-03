 Суркіс розповів за якої умови дозволить грати орендованим гравцям | Футбол | Champion.com.ua
Черкасова стала бронзовою призеркою Олімпіади
Сьогодні 15:08 3389 3
Ребров найближчим часом очолить збірну України
Сьогодні 18:56 1423
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 18:05 6990
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 18:01 115330 14
Черкасова здобула медаль та інші підсумки змагального дня - 3 серпня
Сьогодні 17:56 348
Генк - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 17:37 2408
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 3 серпня
Сьогодні 17:26 4776
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 серпня
Сьогодні 16:55 2358
Збірна Іспанії вийшла до фіналу Олімпіади
Сьогодні 16:41 678
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 4 серпня
Сьогодні 16:24 1703
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:52 761
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим Sasha Bulava
Сьогодні 10:30 968 2
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:15 1447
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:02 2222
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 1571
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ Valeriy Ruchka
Вчора 19:01 891
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Вчора 18:55 1467 3
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії Valeriy Ruchka
Вчора 18:38 1165
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1159
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва Андрій Твердохліб
Вчора 15:10 1676
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря Андрій Твердохліб
Вчора 04:03 10765 3
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини Valeriy Ruchka
01.08.2021 19:54 3146
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге Valeriy Ruchka
01.08.2021 17:51 3541
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
01.08.2021 17:26 4044
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка Valeriy Ruchka
01.08.2021 17:21 1381 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Суркіс: Дозволимо грати орендованим, якщо це буде дзеркально з боку головного конкурента

Сьогодні 18:09 517 0
В одеському Чорноморці грає 15 футболістів Динамо
Суркіс: Дозволимо грати орендованим, якщо це буде дзеркально з боку головного конкурента
#Динамо, #Суркіс, #Чорноморець

Джерело - ПроФутбол Digital.

15 футболістів київського Динамо виступають за одеський Чорноморець на правах оренди.

Президент київського клубу Ігор Суркіс прокоментував цю ситуацію.

"У нас немає ніякого фарма. Не можна порівнювати з Маріуполем. Там є чинний президент клубу, який протягом багатьох років, десятиліть вкладав гроші у Чорноморець. І він вибрав такий шлях розвитку. Він запросив Мороза, той уже як тренер запросив футболістів", - заявив функціонер.

  Актуально: СК Дніпро-1 не може домовитися з Динамо щодо трансферу Шабанова

"Я вже колись говорив: дозволимо грати всім, якщо це буде дзеркально з іншого боку - з боку нашого головного конкурента", - сказав Суркіс.

Раніше Динамо розгромило Верес.

Коментарі ()