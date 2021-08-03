15 футболістів київського Динамо виступають за одеський Чорноморець на правах оренди.

Президент київського клубу Ігор Суркіс прокоментував цю ситуацію.

"У нас немає ніякого фарма. Не можна порівнювати з Маріуполем. Там є чинний президент клубу, який протягом багатьох років, десятиліть вкладав гроші у Чорноморець. І він вибрав такий шлях розвитку. Він запросив Мороза, той уже як тренер запросив футболістів", - заявив функціонер.