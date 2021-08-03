Анатолій Ломаченко, батько і тренер колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка дбав про українську олімпійську збірну з боксу на Олімпіаді в Лондоні-2012.

Про це заявив бронзовий призер Олімпійських ігор та колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик.

"Було круто привезти додому олімпійську медаль. На той момент це було моє найбільше досягнення. Мені було одночасно радісно і сумно, тому що метал міг бути іншим. Але при цьому я міг програти і в першому бою. Тому я думаю, що був більше радий, ніж засмучений", - заявив колишній боксер.

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"Анатолій Ломаченко ніколи офіційно не був моїм тренером, але він дбав про всю олімпійську збірну. Офіційно у нас був головний тренер, але всю роботу робив Анатолій Ломаченко. Я думаю, що ми всі повинні віддати йому належне за досягнення нашої команди на тій Олімпіаді", - сказав Гвоздик

Нагадаємо, Ломаченко може провести бій з Коммі.