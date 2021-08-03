 Гвоздик: На Олімпіаді-2012 усю роботу робив Анатолій Ломаченко | Футбол | Champion.com.ua
Черкасова стала бронзовою призеркою Олімпіади
Сьогодні 15:08 2761 2
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 3 серпня
Сьогодні 17:26 4467
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 серпня
Сьогодні 16:55 940
Збірна Іспанії вийшла до фіналу Олімпіади
Сьогодні 16:41 482
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 4 серпня
Сьогодні 16:24 1449
Ліга чемпіонів. Генк - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:06 2164
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 15:48 114309 13
Фєдіна та Савчук впевнено вийшли до фіналу Олімпіади
Сьогодні 14:56 1378
Шахтар та бельгійські клуби: історія протистоянь
Сьогодні 13:54 542
Коляденко програла у півфіналі Олімпіади
Сьогодні 13:18 1506
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів
Дикий фейл у чемпіонаті Аргентини: футболіст не влучив у порожні ворота з 5 метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:52 696
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим
Зниклого голову Білоруського дому знайдено мертвим Sasha Bulava
Сьогодні 10:30 887 2
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону
У Данії футболіст виконав диво-штрафний - м'яч вилетів за межі стадіону Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:15 1198
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор
Дівчина дня. Аліса Шмідт - найсексуальніша спортсменка Олімпійськх ігор Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:02 1986
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 1497
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ Valeriy Ruchka
Вчора 19:01 872
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Вчора 18:55 1420 3
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії Valeriy Ruchka
Вчора 18:38 1150
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 1150
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва
Дякую за нескінченну любов! Світоліна привезла бронзову медаль до Києва Андрій Твердохліб
Вчора 15:10 1660
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря Андрій Твердохліб
Вчора 04:03 10747 3
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини Valeriy Ruchka
01.08.2021 19:54 3131
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге Valeriy Ruchka
01.08.2021 17:51 3530
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
01.08.2021 17:26 4034
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка
Кум Павелка покинув збірну України. Короткий звіт роботи Андрія Шевченка Valeriy Ruchka
01.08.2021 17:21 1371 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гвоздик: На Олімпіаді-2012 усю роботу робив Ломаченко-старший

Сьогодні 16:29 448 0
Гвоздик: На Олімпіаді-2012 усю роботу робив Ломаченко-старший
#Гвоздик, #Ломаченко

Джерело - fightnews.info.

Анатолій Ломаченко, батько і тренер колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка дбав про українську олімпійську збірну з боксу на Олімпіаді в Лондоні-2012.

Про це заявив бронзовий призер Олімпійських ігор та колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик.

"Було круто привезти додому олімпійську медаль. На той момент це було моє найбільше досягнення. Мені було одночасно радісно і сумно, тому що метал міг бути іншим. Але при цьому я міг програти і в першому бою. Тому я думаю, що був більше радий, ніж засмучений", - заявив колишній боксер.

  АктуальноБатько Ломаченка готуватиме Усика до бою проти Джошуа

"Анатолій Ломаченко ніколи офіційно не був моїм тренером, але він дбав про всю олімпійську збірну. Офіційно у нас був головний тренер, але всю роботу робив Анатолій Ломаченко. Я думаю, що ми всі повинні віддати йому належне за досягнення нашої команди на тій Олімпіаді", - сказав Гвоздик

Нагадаємо, Ломаченко може провести бій з Коммі.

Коментарі ()