Джерело - Чемпіон.

64' Подвійна заміна в Шахтаря. Марлос виходить замість Матвієнка, а Ісмаїлі - замість Тете.

63' Забиває пенальті Тете! 1:1.

61' Пенальті битиме Шахтар! Сфолив Муньйос проти Педріньйо і отримав жовту.

60' Небезпечно! Матвієнко прострілював зліва, але партнер пробив повз ворота.

56' Гра на зустрічних курсах в ці хвилини. Шахтар атакував небезпечно, але не дійшло до удару - фол в атаці.

55' Простріл з лівого флангу від Бонгонда, але не дійшло до адресата.

54' Трубін рятує! Онуачу з розвороту бив майже із лінії воротарського.

53' Додо віддав під удар Педріньйо - постріл був з лінії штрафного по центру! Небезпечно, але неточно.

51' Тете технічно пройшов суперника, увійшов до штрафного, але не більше.

49' Фол з боку Педріньйо - він зриває контратаку Генка і отримує жовту!

48' Хочуть розгойдати суперника донеччани, але Генк поки чудово тримає структуру.

46' Активно гірники намагаються грати зі старту другої половини. М'яч у них.

46' Розпочинається другий тайм!

Заміна в Шахтаря! Алан Патрік виходить Замість Манора Соломона.

Перший тайм завершено! Генк переграє Шахтар з рахунком 1:0.

45+1' Одна хвилина додана до першого тайму.

45' Тете не за правилами зіграв проти Лукумі - штрафний для Генка на своїй половині.

44' Мудрик починає розминатись.

43' Була чергова гострота у карній зоні Шахтаря, але фланговий пас під набігання від Іто не знайшов партнера.

42' Знову фолять бельгійці проти Соломона в центрі поля.

41' Трубін невпевнено зіграв на виході, але минулося.

39' Гол! Онуачу забиває головою після подачі Іто з лівого флангу. 1-0 - бельгійці попереду.

37' Гостро було у штрафному гірників, але знову крос з лівого флангу ні до чого не призвів.

36' Матвієнко скидав головою після кутового, але партнера пасом не знайшов.

35' Тете знову пробивав пісял скидки Траоре - буде кутовий для українського клубу.

32' Зусиллями Іто Генк заробляє кутовий.

31' Дальній удар від Педріньйо - неточно.

30' Удар Соломона з меж штрафного блокується захисниками.

29' Бельгійці пробивають в стінку.

27' Буде небезпечний штрафний для Генка. До воріт метрів 20.

26' Шахтар потроху забрав ініціативу. Статистика володіння м'ячем: 36 - 64.

25' Соломон бив - було небезпечно! Воротар відбиває на кутовий.

23' Зупинка в грі. На газоні Соломон після жорсткої гри в ногу з боку опонента.

21' Перший удар у площину воріт в матчі. Бив Тете після скидки Траоре з меж штрафного, але просто в руки воротарю.

19' Удар з підбирання від Тете - буде ще один корнер.

19' Додо заробляє кутовий для донеччан.

18' Дрібний фол в центрі поля від Генка.

16' Сьогодні на трибунах присутні 7 тисяч глядачів - те, що дозволили на цю гру (третина стадіону).

15' Удар від Тете з далекої відстані був неточним.

14' Контроль шкіряного в центрі поля від Шахтаря у темпі прогулянки на пляжі.

13' Було непорозуміння у штрафному бельгійців, але воно не вилилось у нагоду.

12' Дуже спокійна гра. Команди не форсують подій, але м'яч здебільшого у гірників.

10' Безрезультатні навіси з флангу - поки головна фішка матчу. Генк знову виконав щось подібне.

9' Небезпечне проникнення до шрафного Генка, але передача з флангу не знайшла нікого.

8' Суддя дає грати, намагаючись не свистіти після кожного зіткнення.

6' Схоже, футболісти Генка сьогодні не віддаватимуть м'яч Шахтарю просто так! Хороший пресинг та компактність.

5' Фол з боку Іто проти Соломона в центрі поля.

4' Садік фолить на нашій половині поля.

4' Гострий простріл з лівого флангу атаки Генка, але він не знайшов адресата.

3' Шахтар намагється контролювати м'яч на чужій половині поля.

1' Гра розпочалась!

Гру обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Тасосом Сідіропулосом.

Команди з'явилися на полі!

Раніше визначився суперник Шахтаря у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Букмекери визначили фаворита цього протистояння.

Cтали відомі стартові склади команд:

Шахтар: Трубін, Додо, Вітао, Марлон, Майкон, Антоніо, Тете, Соломон, Матвієнко, Траоре, Педріньйо

Запасні: Пятов, Кривцов, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Дентіньо

Генк: Вандевордт, Муньос, Садік, Лукумі, Артеага, Ндайішіміє, Хейнен, Грошовскі, Бонгонда, Іто, Онуачу

Запасні: Шамбаре, Лейсен, Маккензі, Дессерс, Тома, Гесенс, Ейтінг, Ойл, Пейнтсіл, Немет, Торстведт, Куеста

Донецький Шахтар зіграє з бельгійським Генком у 3-у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 3 серпня, о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку починаючи з 20:45.