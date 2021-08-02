Два відомі іноземні тренери запропонували свої послуги збірній України

УАФ шукає заміну Андрію Шевченку

На посаду наставника збірної України претендують і дві іноземні фахівці.

Про це повідомляє телеграм-канал Таємниці футболу.

Через агентів свої послуги УАФ запропонували німець Юрген Клінсманн та італієць Джанні Де Б'язі.

Клінсманн як тренер відомий в першу чергу по роботі зі збірною Німеччини в 2004-2006 роках. У 2006 році він привів Бундестім до бронзових медалей домашнього чемпіонату світу. Також Клінсманн працював з Баварією (2008-2009 роки), збірною США (2011-2016) і берлінською Гертою (2019-2020).

65-річний Де Б'язі з липня 2020 року очолює збірну Азербайджану. Також в своїй кар'єрі він працював з низкою італійських клубів і збірною Албанії в 2011-2016 роках. Йому вдалося вивести Албанію на її перший в історії великий турнір - Євро-2016.

Нагадаємо, Шевченко попрощався зі збірною України.