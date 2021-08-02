 ФК Динамо відреагував на ситуацію щодо створення незручностей перед матчем із Вересом | Футбол | Champion.com.ua
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ФК Динамо відреагував на ситуацію щодо створення незручностей перед матчем із Вересом

Сьогодні 21:10 452 0
Київський клуб зробив заяву
ФК Динамо відреагував на ситуацію щодо створення незручностей перед матчем із Вересом
#Динамо, #Верес

Джерело - ФК Динамо.

За кілька днів до матчу проти Вереса, з метою безпеки, ФК Динамо було прийнято рішення про закриття частини входів на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу. 

"На жаль, це рішення виявилося помилковим і призвело до створення незручностей для футбольних уболівальників, які прийшли на матч і змушені були витратити більше часу, ніж зазвичай, щоб потрапити на трибуни.

ФК Динамо приносить свої вибачення всім, хто відчув дискомфорт і незручності при проході на стадіон.

Ми проаналізуємо те, що сталося, і виключимо повторення даної ситуації на наступних домашніх матчах команди", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, ультрас Динамо влаштували масову бійку зі стюардами під час матчу.

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