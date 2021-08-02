Ковалець: Відхід Шевченка став повною несподіванкою

Відхід Андрія Шевченка з посади головного тренера національної команди став несподіваним.

Про це заявив колишній гравець збірної України Сергій Ковалець.

"Це стало повною несподіванкою для багатьох. А що стосується його діяльності біля керма збірної, то робота, на мій погляд, була проведена хороша. Так, десь було везіння, але без цього у футболі нікуди.

Збірна навчилася діяти за різними тактичними схемами, що дуже важливо в сучасному футболі. За останні п'ять років вистачало класних матчів у виконанні синьо-жовтих. А апогеєм став вихід команди до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Відбір на ЧС-2022? Незважаючи на три поспіль нічиї в цьому турнірі, у збірної України все одно залишаються хороші шанси пробитися у фінальну частину світової першості. Тому хотілося, щоб Шевченко дограв цей відбір. Він створив цю команду, він знає всі сильні і слабкі сторони своїх підопічних. Тому, повторюся, відхід наставника став повною несподіванкою, де навіть в цьому питанні переважає жаль.

Хто повинен замінити Шевченка? Вважаю, що Мирон Маркевич чудово підходить на це місце. Він завжди був поруч з командою, був присутній на всіх матчах збірної, він знав тренувальний процес. До того ж і досвіду йому не позичати. Вік? Далеко за прикладом ходити не потрібно. 76-річний Мірча Луческу виграв з Динамо чемпіонат і Кубок України, 73-річний Дік Адвокат призначений головним тренером збірної Іраку. Так що вік тут не грає чільну роль", - зазначив Ковалець.