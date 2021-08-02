 К'єлліні продовжить контракт з Ювентусом | Футбол | Champion.com.ua
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К'єлліні продовжить контракт з Ювентусом

Сьогодні 20:10 146 0
Досвідчений захисник продовжить виступати за туринський клуб
К'єлліні продовжить контракт з Ювентусом
#К'єлліні, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Захисник Джорджо К'єлліні укладе новий контракт з Ювентусом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Нова угода 36-річного італійського гравця з туринцями буде розрахована до червня 2023 року.

Відзначається, що К'єлліні розраховує виступити в складі збірної Італії на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Нагадаємо, минула угода К'єлліні з Ювентусом діяла до 30 червня.

Захисник став найстаршим капітаном в історії фіналів чемпіонату Європи, обійшовши Джанлуїджі Буффона, який грав у фіналі з Іспанією на Євро-2012. На Євро-2020 Джорджо провів 5 ігор, пропустивши через травму матчі зі збірними Вельсу і Австрії. Для центрального захисника фінальний матч став 95-м за всю кар'єру в складі національної команди.

Раніше, Ювентус підпише нападника, яким цікавився Шахтар.

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