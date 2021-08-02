У будинок захисника Роми намагалися проникнути грабіжники

Це не перший випадок нападу на будинки Смоллінга

Захисник Роми Кріс Смоллінг ледь не став жертвою пограбування.

Про це повідомляє La Reppublica.

Двоє зловмисників в масках намагалися проникнути в будинок гравця в Римі в момент, коли він перебував на зборах з командою в Португалії.

Злочинців вдалося виявити в саду завдяки системі відеоспостереження.

Прибула на місце поліція злякала злодіїв, вони зникли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, це не перший напад на будинок Смоллінга. У квітні злодії проникли в житло гравця і змусили його відкрити сейф і віддати коштовності.