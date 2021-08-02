До потенційних кандидатів на посаду головного тренера національної команди можна віднести Мирона Маркевича та Віктора Скрипника.

Про це заявив колишній нападник збірної України Віктор Леоненко.

"Я взагалі не бачу проблем. Людина хоче працювати в клубі. Молодець, я тільки його підтримую. Маркевич - це справжнісінька кандидатура. В нас кандидатур "навалом", питання: Чи хоче хтось збірну очолювати або хоче в клубі працювати? Скрипник також чудова кандидатура, він комунікабельний як і Маркевич", - сказав Леоненко.