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Леоненко: Відхід Шевченка? Я взагалі не бачу проблем

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Спеціаліст назвав ідеального наступника Шевченка в збірній України
Леоненко: Відхід Шевченка? Я взагалі не бачу проблем
#Шевченко, #Маркевич

Джерело - ТК Футбол.

До потенційних кандидатів на посаду головного тренера національної команди можна віднести Мирона Маркевича та Віктора Скрипника.

Про це заявив колишній нападник збірної України Віктор Леоненко.

"Я взагалі не бачу проблем. Людина хоче працювати в клубі. Молодець, я тільки його підтримую. Маркевич - це справжнісінька кандидатура. В нас кандидатур "навалом", питання: Чи хоче хтось збірну очолювати або хоче в клубі працювати? Скрипник також чудова кандидатура, він комунікабельний як і Маркевич", - сказав Леоненко.

Раніше повідомлялося, що Шевченко мав непорозуміння з УАФ перед Євро-2020.

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