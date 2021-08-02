Стратегія розвитку збірної України обрана Андріє Шевченком повністю виправдала себе історичними результатами національної команди.

Про це розповів керівник УАФ Андрій Павелко.

"Я безмежно вдячний Андрію Шевченку і його тренерському штабу, що протягом п’яти років працювали у збірній України! Поважаю їхнє рішення розвивати свою кар’єру на клубному рівні. І при цьому дякую за всі ті емоції, які всі ми пережили за цей період під час матчів збірної України.

Наша головна команда зробила величезний крок уперед у своєму розвитку. Ми почали грати в сучасний, видовищний футбол. Грою збірної України під керівництвом Андрія Шевченка захоплювалися не лише в Україні, а й в усьому світі! Упевнений, у пам’яті вболівальників серед інших яскравих матчів назавжди залишаться домашні перемоги над Сербією та Португалією, тактично бездоганний виграш в Іспанії…

Зізнаюся, було непросто прийняти рішення про продовження співпраці з тренерським штабом Андрія Шевченка після відбору ЧС-2018. Тоді збірна України не вийшла з групи, і на адресу УАФ, мене особисто лунало чимало критики. Але я дякую членам Виконкому УАФ, які дослухалися до моїх аргументів, і ми тоді продовжили співпрацю зі штабом Андрія Шевченка.

У результаті виступ збірної України на Євро-2020 став окремою яскравою сторінкою українського футболу. Перший в історії вихід у плей-офф на чемпіонатах Європи і підсумкове місце у вісімці найсильніших команд континенту – про це ми лише мріяли, коли Андрій Шевченко 2016 року розпочинав свою роботу на чолі національної команди.

Стратегія та шлях розвитку збірної, обрані п'ять років тому, підтвердили свою правильність чудовим історичним результатом! Вважаю, що цю роботу потрібно продовжити, і розраховую на те, що й Андрій Шевченко, і представники його тренерського штабу залишаться у структурі УАФ у якості консультантів і в подальшому.

Не виключаю, що набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на посаду головного тренера збірної України. А зараз я бажаю Андрію подальших успіхів у тренерській роботі!", - відзначив Павелко.