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Навколо спорту

В УАФ пояснили припинення співпраці з Шевченком

Сьогодні 13:36 727 0
Виконком Української асоціації футболу 9 серпня прийме рішення щодо тренерського штабу збірної України.
В УАФ пояснили припинення співпраці з Шевченком
Фото - УАФ
#УАФ, #Шевченко

Джерело - uaf.ua.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив не продовжувати контракт з національною командою.

Про це повідомляє пресслужба УАФ,

"У в червні 2020 року виконком Української асоціації футболу запропонував головному тренеру збірної України Андрію Шевченку та його тренерському штабу продовжити контракт до кінця 2022 року. Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік із можливим продовженням за обопільною згодою ще на півтора року. Андрій Шевченко та його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв’ю.

В Українській асоціації футболу пішли назустріч і погодилися на такі умови контракту.

30 липня 2021 року закінчився термін контракту між Українською асоціацією футболу та тренерським штабом збірної.

Українська асоціація футболу висловлює безмежну вдячність Андрію Шевченку і його асистентам за професіональну роботу в головній команді країни протягом п’яти років. За цей час збірна України вийшла на новий рівень свого розвитку й досягла найбільшого успіху у своїй історії на чемпіонатах Європи, завершивши виступ на Євро-2020 у вісімці найсильніших команд континенту", - йдеться  в повідомленні.

На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде прийнято рішення щодо тренерського штабу збірної України.

Раніше повідомлялося, що Шевченко мав непорозуміння з УАФ перед Євро-2020.

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