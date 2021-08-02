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Яремчук радився з Шевченком перед переходом у Бенфіку

Сьогодні 10:43 315 0
Роман Яремчук прокоментував деталі переходу у Бенфіку
Яремчук радився з Шевченком перед переходом у Бенфіку
#Яремчук, #Бенфіка

Джерело - sport.ua.

Форвард Роман Яремчук радився з уже екстренером збірної України Андрієм Шевченком перед переходом у Бенфіку.

Про це розповів сам футболіст.

"Моє завдання - забивати голи, саме для цього я і перейшов у Бенфіку. Я раніше в кар'єрі забивав голи і буду працювати, щоб продовжувати це робити тут. З приводу цього переходу я говорив з Шевченком під час Євро-2020. Ми обговорювали Бенфіку, він сказав, що це відмінний клуб, де я зможу прогресувати.

Бенфіка - найбільший клуб Португалії, всі знають цю команду, так що це велика відповідальність для мене", - сказав Яремчук.

Раніше, Яремчук обрав номер у Бенфіці.

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