Яремчук радився з Шевченком перед переходом у Бенфіку

Джерело - sport.ua.
Форвард Роман Яремчук радився з уже екстренером збірної України Андрієм Шевченком перед переходом у Бенфіку.
Про це розповів сам футболіст.
"Моє завдання - забивати голи, саме для цього я і перейшов у Бенфіку. Я раніше в кар'єрі забивав голи і буду працювати, щоб продовжувати це робити тут. З приводу цього переходу я говорив з Шевченком під час Євро-2020. Ми обговорювали Бенфіку, він сказав, що це відмінний клуб, де я зможу прогресувати.
Бенфіка - найбільший клуб Португалії, всі знають цю команду, так що це велика відповідальність для мене", - сказав Яремчук.
Раніше, Яремчук обрав номер у Бенфіці.