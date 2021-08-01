Хацкевич: Варіант з Росією Шевченко навіть не розглядатиме

Колишнього наставника Динамо Олександра Хацкевича здивувало рішення Андрія Шевченка залишити збірну України.

Про це заявив сам фахівець.

"Непродовження контракту Шевченка зі збірною України мене здивувало - зараз продовжиться відбір на чемпіонат світу, а команда без тренера. Але, знаючи Андрія, скажу, що рішення покинути національну команду було зваженим і обдуманим. Напевно, він для себе вирішив, що збірна України під його керівництвом домоглася того, чого він хотів, і він вже зміг реалізувати свою філософію. Його рішення потрібно тільки зрозуміти і побажати йому подальших успіхів.

Так як він заявляв, що хоче працювати в клубному футболі, то думаю, він піде далі в цьому напрямку. Чи можливо побачити Андрія в клубі РПЛ? Я впевнений, що він навіть не буде розглядати такий варіант у зв'язку зі сформованими відносинами між Росією і Україною. Думаю, Андрій очолить якийсь європейський клуб", - зазначив Хацкевич.