Асистент Шевченка також попрощався зі збірною України

Асистент Андрія Шевченка в збірній України Андреа Малдера також припинив співпрацю з УАФ.

Про це заявив сам фахівець.

"Наша співпраця з УАФ сьогодні офіційно завершується. Дякую всім футболістів, персонал (за постійний прояв поваги), президента і асоціацію за прекрасну можливість, яка у нас була. Але перш за все хочу подякувати вболівальникам і людей, які завжди змушували мене відчувати себе як вдома.

Я віддав все, і отримав багато у відповідь. Ти будеш в моєму серці і на шкірі назавжди", - зазначив Малдера.