Мессі не буде тренуватися, доки не підпише новий контракт

 Мессі не буде тренуватися з Барселоною, доки не підпише новий контракт | Футбол | Champion.com.ua
Романчук виборов срібну медаль Олімпіади
Сьогодні 05:14 6118 3
Сінякова та Крейчикова здобули золото Олімпіади в парному розряді
Сьогодні 11:12 278
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпіади на 1 серпня
Сьогодні 10:23 4625
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 09:33 2334
Теміров вийшов до півфіналу Олімпіади в греко-римській боротьбі
Сьогодні 07:22 2320
Бех-Романчук пробилася до фіналу Олімпіади
Сьогодні 07:10 3757
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 07:04 89856 10
Бронзова Еліна зі сталевим характером - приклад для всіх
Сьогодні 03:15 1569 4
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 1 серпня
Вчора 23:17 6315
Фуенлабрада підтвердила перехід Зозулі
Вчора 21:40 1251
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади
Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади Андрій Твердохліб
Вчора 15:22 2494 1
Мистецтво риболовлі: Ломаченко скрупульозно готується та ловить справжні трофеї
Мистецтво риболовлі: Ломаченко скрупульозно готується та ловить справжні трофеї Андрій Твердохліб
Вчора 12:58 552
У Сомалі вибухнув автобус із футболістами, є загиблі
У Сомалі вибухнув автобус із футболістами, є загиблі Valeriy Ruchka
30.07.2021 22:43 563
П'ять фактів про Михайла Романчука, яких ви могли не знати
П'ять фактів про Михайла Романчука, яких ви могли не знати Valeriy Ruchka
30.07.2021 20:48 2603
Презерватив допоміг австралійці виграти медаль на Олімпіаді
Презерватив допоміг австралійці виграти медаль на Олімпіаді Valeriy Ruchka
30.07.2021 19:46 8822
Не товариський матч. Пепе і Мхітарян побилися під час контрольного поєдинку
Не товариський матч. Пепе і Мхітарян побилися під час контрольного поєдинку Valeriy Ruchka
30.07.2021 19:24 2622
Український триразовий чемпіон світу випустив власну пісню
Український триразовий чемпіон світу випустив власну пісню Valeriy Ruchka
30.07.2021 16:23 866
Ліга фермерів, або чому виліт Ворскли з єврокубків не дивує
Ліга фермерів, або чому виліт Ворскли з єврокубків не дивує Андрій Дунець
30.07.2021 16:16 1757
Провал збірної України із дзюдо. Колишній радник Міністра вимагає звільнити тренера
Провал збірної України із дзюдо. Колишній радник Міністра вимагає звільнити тренера Valeriy Ruchka
30.07.2021 14:14 5139 1
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона Valeriy Ruchka
30.07.2021 14:00 3439
Прямі трансляції
Навколо спорту

Мессі не буде тренуватися, доки не підпише новий контракт

Сьогодні 11:00 208 0
Ла-Ліга не зробить виключення щодо контракту Мессі
Мессі не буде тренуватися, доки не підпише новий контракт
#Мессі, #Барселона

Джерело - Mundo Deportivo.

Нападник Барселони Ліонель Мессі не буде тренуватися з командою, доки не підпише новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Завтра, 2 серпня, аргентинець повернеться з відпустки разом з новачком каталонців Серхіо Агуеро. 

  АктуальноЛа-Ліга не зробить виключення щодо контракту Мессі

Однак, як очікується, Мессi не буде тренуватися на базі Барселони, так як у нього поки немає контракту з клубом.

Зараз Ліонель з сім'єю відпочиває на Ібіці в компанії Сеска Фабрегаса і Луїса Суареса.

Раніше повідомлялося, що Мессі підпише контракт з Барселоною після відпустки.

Коментарі ()