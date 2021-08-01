Мессі не буде тренуватися, доки не підпише новий контракт

Ла-Ліга не зробить виключення щодо контракту Мессі

Джерело - Mundo Deportivo.

Нападник Барселони Ліонель Мессі не буде тренуватися з командою, доки не підпише новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Завтра, 2 серпня, аргентинець повернеться з відпустки разом з новачком каталонців Серхіо Агуеро.

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Однак, як очікується, Мессi не буде тренуватися на базі Барселони, так як у нього поки немає контракту з клубом.

Зараз Ліонель з сім'єю відпочиває на Ібіці в компанії Сеска Фабрегаса і Луїса Суареса.

Раніше повідомлялося, що Мессі підпише контракт з Барселоною після відпустки.