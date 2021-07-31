 Піке: Чекаємо, що Мессі підпише нову угоду з Барселоною | Футбол | Champion.com.ua
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Піке: Чекаємо, що Мессі підпише нову угоду з Барселоною

Сьогодні 19:55 288 0
Жерард Піке прокоментував майбутнє Ліонеля Мессі
Піке: Чекаємо, що Мессі підпише нову угоду з Барселоною
Фото - gettyimages
#Піке, #Мессі, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Барселоні вдасться підписати новий контракт з нападником Ліонелем Мессі.

Про це розповів захисник іспанського клубу Жерард Піке 

"Ми чекаємо, що Мессі підпише нову угоду. Ми хочемо, щоб він був з нами. Сподіваюся, проєкт його переконав", - розповів Піке.

Нагадаємо, Мессі став вільним агентом 1 липня по закінченні контракту з Барселоною. Аргентинець знаходився в системі каталонського клубу з 2000 року.

Раніше повідомлялося, що Мессі підпише контракт з Барселоною після відпустки.

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