Жерард Піке прокоментував майбутнє Ліонеля Мессі

Барселоні вдасться підписати новий контракт з нападником Ліонелем Мессі.

Про це розповів захисник іспанського клубу Жерард Піке

"Ми чекаємо, що Мессі підпише нову угоду. Ми хочемо, щоб він був з нами. Сподіваюся, проєкт його переконав", - розповів Піке.

Нагадаємо, Мессі став вільним агентом 1 липня по закінченні контракту з Барселоною. Аргентинець знаходився в системі каталонського клубу з 2000 року.

Раніше повідомлялося, що Мессі підпише контракт з Барселоною після відпустки.