 Пятов назвав головну причину конфлікту з Каштру | Футбол | Champion.com.ua
Історична бронза Світоліної та інші підсумки змагального дня - 31 липня
Сьогодні 18:09 487
УПЛ. Минай вирвав перемогу в Олександрії у 2 турі
Сьогодні 18:57 298
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 1 серпня
Сьогодні 18:25 252
Героїня дня. 26-річна Світоліна переписала всю історію українського тенісу
Сьогодні 18:18 447
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпіади на 31 липня
Сьогодні 17:29 7090
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 17:24 2580
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 1 серпня
Сьогодні 16:51 1182
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:25 82293 7
Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади
Сьогодні 15:22 1434
Світоліна "вигризла" бронзу на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:40 2485 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фото дня. Світоліна отримала омріяну медаль Олімпійських ігор
Фото дня. Світоліна отримала омріяну медаль Олімпійських ігор Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:31 399
Героїня дня. 26-річна Світоліна переписала всю історію українського тенісу
Героїня дня. 26-річна Світоліна переписала всю історію українського тенісу Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:18 445
Німецького тренера вигнали з Олімпіади
Німецького тренера вигнали з Олімпіади Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:42 375
Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади
Сльози щастя! Світоліна розплакалася після надважкої перемоги за бронзу Олімпіади Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:22 1434
Мистецтво риболовлі: Ломаченко скрупульозно готується та ловить справжні трофеї
Мистецтво риболовлі: Ломаченко скрупульозно готується та ловить справжні трофеї Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:58 320
Ліга фермерів, або чому виліт Ворскли з єврокубків не дивує
Ліга фермерів, або чому виліт Ворскли з єврокубків не дивує Андрій Дунець
Вчора 16:16 1573
Провал збірної України із дзюдо. Колишній радник Міністра вимагає звільнити тренера
Провал збірної України із дзюдо. Колишній радник Міністра вимагає звільнити тренера Valeriy Ruchka
Вчора 14:14 4816 1
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона Valeriy Ruchka
Вчора 14:00 3251
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на попередніх Олімпіадах
Стрімкий регрес чи збіг обставин? Скільки медалей Україна здобувала на попередніх Олімпіадах Valeriy Ruchka
Вчора 12:25 3561 8
У місті з'явився новий герой. Клуб УПЛ представив талісмана
У місті з'явився новий герой. Клуб УПЛ представив талісмана Valeriy Ruchka
Вчора 10:03 807
Прямі трансляції
Навколо спорту

Пятов назвав головну причину конфлікту з Каштру

Сьогодні 18:29 635 0
Андрій Пятов прокоментував конфлікт з Луїшем Каштру
Пятов назвав головну причину конфлікту з Каштру
#Пятов, #Каштру, #Шахтар

Джерело - BurBuzz.

У голкіпер Шахтаря Андрій Пятов був конфлікт з колишнім головним тренером "гірників" Луїшем Каштру.

Про це розповів сам футболіст.

"Я перебуваю в клубі вже 14-15 років. Знаю, що таке Шахтар і як здобуваються перемоги. Ми і програвали, і вигравали, відходили тренери, приходили. Якщо немає характеру і злості, перш за все від тренера, то результату не буде.

Ми почали втрачати цю злість. Я тренеру говорив, що нам потрібно завестися, розлютитися. А у нас пропала стабільність – виграли у Реала і програли в УПЛ. Перемогли Динамо – програли 0:6 Боруссії М. Не було впевненості.

Свою думку я висловив Каштру, а сподобалося йому чи ні – не знаю. Він мене почув. Я нікого не хотів образити. Я всіх тренерів поважаю, але все це призвело до того, що ми боролися за друге місце", – поділився Пятов.

Нагадаємо, Шахтар привітав з днем народженням довірену особу Путіна.

Коментарі ()