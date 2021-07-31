Пятов назвав головну причину конфлікту з Каштру

У голкіпер Шахтаря Андрій Пятов був конфлікт з колишнім головним тренером "гірників" Луїшем Каштру.

Про це розповів сам футболіст.

"Я перебуваю в клубі вже 14-15 років. Знаю, що таке Шахтар і як здобуваються перемоги. Ми і програвали, і вигравали, відходили тренери, приходили. Якщо немає характеру і злості, перш за все від тренера, то результату не буде.

Ми почали втрачати цю злість. Я тренеру говорив, що нам потрібно завестися, розлютитися. А у нас пропала стабільність – виграли у Реала і програли в УПЛ. Перемогли Динамо – програли 0:6 Боруссії М. Не було впевненості.

Свою думку я висловив Каштру, а сподобалося йому чи ні – не знаю. Він мене почув. Я нікого не хотів образити. Я всіх тренерів поважаю, але все це призвело до того, що ми боролися за друге місце", – поділився Пятов.