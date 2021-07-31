Алекс Тейшейра знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Шахтаря Алекс Тейшейра став гравцем Бешикташу.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Тейшейра прийшов у Бешикташ як вільний агент. Він підписав угоду, розраховану до 2023 року, з зарплатою в 2 млн євро в рік.

Футболіст також може розраховувати на бонуси в розмірі 500 тисяч євро. Бешикташ залишає за собою можливість підлити угоду ще на один сезон. Тейшейра також отримає підписаний бонус у розмірі 1,5 млн євро.

Найближчим часом він прилетить до Стамбула для оформлення документів.

Нагадаємо, Тейшейра виступав за "гірників" у 2010-2016 роках, провів 222 матчі, в яких відзначився 89 голами та 25 асистами. Останнім клубом Алекса був Цзянсу Сунін, з яким він розірвав контракт в січні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко може перейти в Бешикташ.