 Екслідер Шахтаря Тейшейра перейшов у Бешикташ | Футбол | Champion.com.ua
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Екслідер Шахтаря перейшов у Бешикташ

Сьогодні 17:58 530 0
Алекс Тейшейра знайшов новий клуб
Екслідер Шахтаря перейшов у Бешикташ
#Тейшейра, #Бешикташ

Джерело - Чемпіон.

Ексгравець Шахтаря Алекс Тейшейра став гравцем Бешикташу.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Тейшейра прийшов у Бешикташ як вільний агент. Він підписав угоду, розраховану до 2023 року, з зарплатою в 2 млн євро в рік.

Футболіст також може розраховувати на бонуси в розмірі 500 тисяч євро. Бешикташ залишає за собою можливість підлити угоду ще на один сезон. Тейшейра також отримає підписаний бонус у розмірі 1,5 млн євро. 

Найближчим часом він прилетить до Стамбула для оформлення документів.

Нагадаємо, Тейшейра виступав за "гірників" у 2010-2016 роках, провів 222 матчі, в яких відзначився 89 голами та 25 асистами. Останнім клубом Алекса був Цзянсу Сунін, з яким він розірвав контракт в січні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко може перейти в Бешикташ.

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