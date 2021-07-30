У Ворсклі спростували відхід асистента Максимова

Джерело - fanday.net.
Асистент Юрія Максимова - Віктор Ульяницький продовжує працювати у клубі.
Про це розповів керівник пресслужби полтавців Артем Лобанов.
"Контракт тренера Ворскли Віктора Уляницького залишається чинним. Щодо його розірвання станом на 18:00 ніхто не звертався. Чи відбудеться це найближчим часом – знає тільки сам Віктор Васильович", – резюмував Лобанов.
Раніше повідомлялося, що асистент Максимова покинув Ворсклу.
Напередодні Ворскла поступилася КуПСу та покинула Лігу конференцій.