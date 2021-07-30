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У Ворсклі спростували відхід асистента Максимова

Сьогодні 22:25 171 0
Артем Лобанов прокоментував інформацію про відхід Віктора Ульяницького
У Ворсклі спростували відхід асистента Максимова
#Ворскла

Джерело - fanday.net.

Асистент Юрія Максимова - Віктор Ульяницький продовжує працювати у клубі.

Про це розповів керівник пресслужби полтавців Артем Лобанов.

"Контракт тренера Ворскли Віктора Уляницького залишається чинним. Щодо його розірвання станом на 18:00 ніхто не звертався. Чи відбудеться це найближчим часом – знає тільки сам Віктор Васильович", – резюмував Лобанов.

Раніше повідомлялося, що асистент Максимова покинув Ворсклу.

Напередодні Ворскла поступилася КуПСу та покинула Лігу конференцій.

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