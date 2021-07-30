Матвієнко: Готовий грати все життя за Шахтар

Джерело - football.ua.
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко готовий спробувати свої сили в іншому чемпіонаті.
Про це розповів сам футболіст.
"Наскільки задоволений своїм розвитком кар'єри? Складне питання. Звичайно, є амбіції і мрії пограти в ТОП-чемпіонаті, Англії або Італії ...
Але Шахтар - теж ТОП-клуб. Якщо мені не буде надана можливість кудись перейти, то готовий грати все життя в Шахтарі. Це великий клуб. Тут або добре, або добре все одно буде", - заявив Матвієнко.
Нагадаємо, Вест Гем цікавиться Матвієнком.