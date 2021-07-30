Краснопьоров: Відставка Максимова? Не думаю

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов не повинен подавати у відставку після вильоту команди з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Про це заявив колишній футболіст Ворскли і збірної України Олег Краснопьоров.

"Всі в клубі працюють на результат. Тому в поразці, на мій погляд, винні всі. Думаю, всередині розберуться в істинних причинах провалу в суперництві з КуПСом.

Давайте не забувати про те, що за більш ніж півтора рока Юрій Максимов провів якісну роботу в "Ворсклі". Не думаю, що один матч може вплинути на рішення керівництва клубу", - сказав Краснопьоров.