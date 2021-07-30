Де Пена піде з Динамо вільним агентом

Уругвайський вінгер не залишиться в київському клубі

29-річний уругвайський вінгер Динамо Карлос де Пена залишить київський клуб в якості вільного агента.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Контракт Карлоса де Пени закінчується 31.12.2021. Керівництвом клубу Карлосу запропонований новий трирічний. Де Пена згоди не дав. Влітку Динамо намагалося продати уругвайця в MLS, але сформований цінник у €2 мільйони не зацікавив потенційних покупців, серед яких найбільш активним був Торонто. І хоча переговори щодо продовження тривають, найбільш висока ймовірність відходу Карлоса вільним агентом. Мотиви прості - в рази більші підйомні виплати не пов'язаному контрактом гравцеві при переході. І бажання жити ближче до дому.

Де Пена перейшов у Динамо в січні 2019 року в якості вільного агента. Минулого сезону провів за київську команду 33 матчі у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Раніше, Динамо підписало сенегальського півзахисника.