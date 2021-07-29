Гравцям Ворскли не вистачило сил на матч Ліги конференцій проти КуПСа після важкого матчу УПЛ з Дніпро-1.

Про це розповів асистент Юрія Максимова Сергій Ревут.

"Важко так одразу зібратися з думками. Програли. Програли по ходу гри. Почали дуже погано. Не знаю, напевно, сил трохи не вистачило. Потім молоді хлопці розбігалися, вирівняли гру. Вели по ходу матчу, не втримали.

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Щось в останніх матчах у нас так виходить, що на останніх хвилинах пропускаємо гол. І взагалі багато пропускаємо – за три матчі сім голів. Напевно, позаду непорядок якийсь. Що тут прокоментуєш? Програли.

Гідний суперник, непростий виявився. В принципі ми були готові. Не можна сказати, що просто поставилися до матчу. Як сталося – так сталося, нічого вже не зробиш.

Які є пояснення голам на останніх хвилинах? Помилки. Програємо боротьбу. Може, якась частка невезіння є. Але на це теж не спишеш. Скільки ж треба забити, щоб виграти? У кожному матчі забиваємо по два голи. Ведемо у рахунку, а в компенсований час концентрації не вистачає або індивідуальні помилки. Заміни нічим не допомогли, гру не виправили. Дуже багато сил залишили в матчі з СК Дніпро-1. Хлопців просто фізично не вистачило ще й на додатковий час.

Вилучення теж десь вплинуло. У такій важкій грі, коли вже фізично трохи підсіли, гравця вилучили. Це був дебют для Кушніренка. Напевно, трохи перенервував хлопець. Хотів як краще, але не вийшло.

Зараз у роздягальні тиша. Всі засмучені. Яка може бути атмосфера? Хотіли ж виграти. Максимов поки нічого не говорить", – сказав Ревут.