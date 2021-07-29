Гірн назвав ключовий фактор у бою Джошуа - Усик

У поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком головним фактором стануть габарити боксерів.

Про це розповів промоутер британського боксера Едді Гірн.

"Усик в плані ваги і габаритів ніколи не стане справжнім супертяжем. Але, звичайно, він володіє неймовірним набором технічних умінь. Джошуа було б куди простіше впоратися з Усиком рік чи півтора тому.

Зараз, після бою з тим же Чісорою, Усик краще розуміє, що потрібно для успіху тут. Але великий хороший хлопець завжди переможе маленького доброго хлопця.

Джошуа, звичайно, боксер іншого рівня, але потрібно бути обережним проти Усика", - вважає Гірн.