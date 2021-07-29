Тренер Альянсу: Не маємо права засуджувати керівництво клубу

Головний тренер Альянсу Юрій Ярошенко вдячний, що працював у футбольному клубі.

Про це заявив сам фахівець.

"Вдячний тому, що я працював у футбольному клубі Альянс. Ті умови, які ми обговорювали спочатку з президентом про кваліфікацію команди і русі вгору. Ми все виконували. Будь-які казці приходить кінець.

Ніякої образи, тільки з вдячністю буду згадувати цей період часу. Люди робили дуже сильні вливання в команду, тому ми не маємо права їх засуджувати.

Сьогодні буде прощальна фотосесія", - сказав Ярошенко.