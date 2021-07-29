 Тренер Альянсу: Не маємо права засуджувати керівництво клубу | Футбол | Champion.com.ua
Бронза Романчука, програш Світоліної та інші підсумки змагального дня - 29 липня
Сьогодні 15:02 1017
Токіо-2020. Розклад і результати Олімпійських ігор на 29 липня
Сьогодні 16:19 6125
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 30 липня
Сьогодні 16:00 380
Світоліна програла у півфіналі Олімпійських ігор
Сьогодні 14:48 1236 3
Токіо-2020. Світоліна - Вондроушова 3:6. 1:6. Як це було
Сьогодні 14:45 17832 3
Зевіна не подолала кваліфікацію на Олімпійських іграх
Сьогодні 14:38 510
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 13:26 59271 3
Еспаньйол зацікавився голкіпером збірної України
Сьогодні 13:24 1096
Президент ФК Альянс: Плани на сезон були, але була перетнута межа
Сьогодні 11:24 1525
Ус стала сьомою у веслувальному слаломі на Олімпіаді
Сьогодні 10:32 534
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Скандальний президент українського клубу подарував квартиру своєму юному гравцеві
Скандальний президент українського клубу подарував квартиру своєму юному гравцеві Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:58 1480
Ломаченко приготував Печінку Лопеса в теріякі
Ломаченко приготував Печінку Лопеса в теріякі Андрій Твердохліб
Вчора 23:21 1001
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів
Німецький тренер дав своїй підопічний смачних ляпасів Андрій Твердохліб
Вчора 17:48 1191
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю Андрій Дунець
Вчора 15:18 2770 1
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити Андрій Твердохліб
Вчора 14:17 1570
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу Valeriy Ruchka
Вчора 11:18 4385 3
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер Андрій Твердохліб
Вчора 10:32 1590
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс Андрій Твердохліб
Вчора 10:18 15381
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню Андрій Твердохліб
Вчора 08:36 775
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною Андрій Твердохліб
Вчора 07:23 2731
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
27.07.2021 22:42 15199
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано Valeriy Ruchka
27.07.2021 22:27 1163 4
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади Valeriy Ruchka
27.07.2021 20:21 1912
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда Valeriy Ruchka
27.07.2021 15:48 12826
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника Valeriy Ruchka
27.07.2021 14:42 897
Прямі трансляції
Навколо спорту

Тренер Альянсу: Не маємо права засуджувати керівництво клубу

Сьогодні 15:55 229 0
Фахівець прокоментував новину про зняття команди
Тренер Альянсу: Не маємо права засуджувати керівництво клубу
#Ярошенко, #Альянс

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Альянсу Юрій Ярошенко вдячний, що працював у футбольному клубі.

Про це заявив сам фахівець.

"Вдячний тому, що я працював у футбольному клубі Альянс. Ті умови, які ми обговорювали спочатку з президентом про кваліфікацію команди і русі вгору. Ми все виконували. Будь-які казці приходить кінець.

Ніякої образи, тільки з вдячністю буду згадувати цей період часу. Люди робили дуже сильні вливання в команду, тому ми не маємо права їх засуджувати.

Сьогодні буде прощальна фотосесія", - сказав Ярошенко.

Нагадаємо, президент клубу Сергій Демченко підтвердив, що клуб бажає знятися з чемпіонату.

Коментарі ()