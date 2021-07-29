Поділля підписало двох гравців

Клуб з Першої ліги працює над посиленням складу

Джерело - ФК Поділля.

Хмельницьке Поділля посилилося воротарем Євгеном Кучеренком та півзахисником Артуром Ващишиним.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидва гравці будуть виступати за клуб на правах оренди у сезоні 2021/22.

21-річний Ващишин минулий сезон провів в оренді у Чорноморці. На рахунку півзахисника 3 матчі у Першій лізі. Права на футболіста належать Динамо.

20-річний Кучеренко - вихованець Шахтаря. Виступав за португальську Лейрію, молодіжні команди Шахтаря і Колоса. За першу команду ковалівців зіграв 1 матч в сезоні 2019/20.

Нагадаємо, клуб Першої ліги Альянс (Липова Долина) припиняє своє існування.