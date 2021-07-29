Поділля підписало двох гравців

Джерело - ФК Поділля.
Хмельницьке Поділля посилилося воротарем Євгеном Кучеренком та півзахисником Артуром Ващишиним.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Обидва гравці будуть виступати за клуб на правах оренди у сезоні 2021/22.
21-річний Ващишин минулий сезон провів в оренді у Чорноморці. На рахунку півзахисника 3 матчі у Першій лізі. Права на футболіста належать Динамо.
20-річний Кучеренко - вихованець Шахтаря. Виступав за португальську Лейрію, молодіжні команди Шахтаря і Колоса. За першу команду ковалівців зіграв 1 матч в сезоні 2019/20.
Нагадаємо, клуб Першої ліги Альянс (Липова Долина) припиняє своє існування.