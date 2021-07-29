Худжамов: Поки не перестануть давати хабарі суддям, будуть зникати клуби

Експерт прокоментував зняття Альянсу

Джерело - Чемпіон.

Поки УАФ не почне змінювати наш футбол не тільки гучними заявами, а й справами - доти і будуть у нас зникати клуби.

Про це заявив колишній професійний воротар Рустам Худжамов.

"Поки президенти і функціонери клубів не перестануть давати хабарі суддям, поки не почнуть клуби змінювати підготовку тренерів, а разом з цим і дітей, поки в УАФ сидять люди, які не терплять критики і намагаються заткнути рота людям з іншою думкою, поки сама УАФ не почне змінювати наш футбол не тільки гучними заявами, а й справами - доти і будуть у нас зникати клуби", - заявив Худжамов.

Нагадаємо, що після поразки в стартовому турі від Металіста (0:2) президент Альянсу Сергій Демченко назвав суддівство Олександра Омельченка справжнім свавіллям.