 Худжамов: Поки не перестануть давати хабарі суддям, будуть зникати клуби | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Худжамов: Поки не перестануть давати хабарі суддям, будуть зникати клуби

Сьогодні 11:55 522 0
Експерт прокоментував зняття Альянсу
Худжамов: Поки не перестануть давати хабарі суддям, будуть зникати клуби
#Худжамов, #Альянс

Джерело - Чемпіон.

Поки УАФ не почне змінювати наш футбол не тільки гучними заявами, а й справами - доти і будуть у нас зникати клуби.

Про це заявив колишній професійний воротар Рустам Худжамов.

"Поки президенти і функціонери клубів не перестануть давати хабарі суддям, поки не почнуть клуби змінювати підготовку тренерів, а разом з цим і дітей, поки в УАФ сидять люди, які не терплять критики і намагаються заткнути рота людям з іншою думкою, поки сама УАФ не почне змінювати наш футбол не тільки гучними заявами, а й справами - доти і будуть у нас зникати клуби", - заявив Худжамов.

Нагадаємо, що після поразки в стартовому турі від Металіста (0:2) президент Альянсу Сергій Демченко назвав суддівство Олександра Омельченка справжнім свавіллям.

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