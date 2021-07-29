Франков: Про Альянс забудуть за дві хвилини. Вам не образливо?!

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков закликає президент клубу Альянс Сергія Демченка не розформовувати команду.

Про це заявив сам журналіст.

"Дивно й сумно. А що ще накопичувалося, крім претензій по суддівству матчу з Металістом? Дитячі проекти тут причому? Для чого ви їх заводили і чому кидаєте зараз?! Наскільки мені відомо - причина все-таки не у фінансах, хоча фраза про згортання ВСІХ проектів буквально волає саме про цю причину.

Але давайте два слова про головне. Сергій (Демченко, президент Альянса - прим. ред.), ви розумієте, що якщо про Рух (Винники - Львів) забули б за п'ять хвилин, то про Альянс (Липова Долина), який представляє село з п'ятьма тисячами населення, забудуть за дві? Вам не образливо ось так взяти і перекреслити два з гаком роки у професійному футболі, цілком успішних і гідних?!

Сергій, поки є час - подумайте і одумайтеся! Хоча, звичайно ж, ви у своєму праві", - зазначив Франков.