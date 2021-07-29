Поворознюк намагався переконати власника Альянса не знімати клуб

Джерело - Чемпіон.
Президент Інгульця Олександр Поворознюк намагався переконати власника клубу Першої ліги Альянс Сергія Демченка не знімати команду з чемпіонату.
Про це pfzdbd шеф-продюсер телеканалів Футбол Іван Гресько.
"У вівторок Сергія Демченка переконували не знімати Альянс з Першої ліги багато авторитетних людей. Остання надія була на Олександра Поворознюка.
Кажуть, що у президентів Інгульця і Альянсу спільні інтереси в аграрному бізнесі. Але і Поворознюк не зміг переконати партнера", - зазначив Гресько.
Нагадаємо, власник Альянсу вирішив розпустити клуб через скандальне суддівство в матчі Першої ліги проти Металіста (поразка 0:2).