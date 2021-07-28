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Азар повернувся у Реал в жахливій формі

Вчора 23:55 152 0
Гравцю найняли особистого тренера з фізпідготовки.
Азар повернувся у Реал в жахливій формі
Фото - gettyimages
#Азар, #Реал

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Реала Еден Азар повернувся з відпустки, яка у нього був більш тривалою через участь в Євро-2020.

Про це повідомляє AS.

Перед початком передсезонної підготовки бельгієць пройшов медобстеження і різні тести на фізичну підготовку. Азар показав жахливі результати - він повернувся з відпустки в жахливій формі.

При цьому головний тренер Реала Карло Анчелотті розраховує на Азара в новому сезоні. Для 30-річного бельгійця найняли особистого тренера з фізпідготовки.

Нагадаємо, Челсі хоче повернути Азара.

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