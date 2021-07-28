Джерело - football24.ua.
У ПФЛ сподіваються, що сезон Першої ліги таки вдасться дограти з повним списком команд.
Про це розповів президент Професійної футбольної ліги Олександр Каденко.
"Офіційна заява від Альянсу ще не надходила. Я все ж сподіваюся, що і не надійде. Знаючи інформацію, я сподіваюся, що здоровий глузд візьме верх.
Важливо: Клуб Альянс знімається з Першої ліги
Я не можу зрозуміти рішення, яке ухвалило керівництво Альянсу. Всі знають, що ця команда претендувала на місце в четвірці, а також могла боротися за місце в Прем'єр-Лізі. Ми спілкувалися з керівництвом Альянса і просили, щоб вони не робили емоційних кроків. Поки ситуація не дуже хороша", – заявив Каденко
Нагадаємо, що після поразки в стартовому турі від Металіста (0:2) президент Альянсу Сергій Демченко назвав суддівство Олександра Омельченка справжнім свавіллям та пригрозив зняти команду з чемпіонату.