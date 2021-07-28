Інтер відмовився продавати нападника за 130 млн євро

Ромелу Лукаку не хоче змінювати клуб

Керівництво Челсі зацікавлений в поверненні нападника Ромелу Лукаку, який виступає за Інтер.

Про це повідомляє Football-Italia.

За інформацією джерела, лондонський клуб запропонував за бельгійця 130 млн євро, але "нерадзуррі" відмовилися продавати свого форварда.

Інтер не готовий розлучатися з гравцем цього літа. Та й сам Лукаку не горить бажанням змінювати клубну прописку - його повністю влаштовує роль лідера атак "нерадзуррі".

Нагадаємо, бельгієць вже виступав у складі Челсі з 2011 по 2014 рік.

У минулому сезоні Лукаку взяв участь в 36 матчах Інтера, в яких відзначився 24 голами і 11 результативними передачами, при цьому ставши кращим гравцем чемпіонату Італії.

Раніше, спаринг Динамо - Інтер відбудеться за зачиненими дверима.