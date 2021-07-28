 Галатасарай зіграє з ПСВ, Шериф - з Алашкертом. Розклад матчів-відповідей кваліфікації Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійських ігор
Сьогодні 06:43 5801 3
Токіо-2020. Світоліна - Вондроушова: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:51 1409
Галатасарай зіграє з ПСВ, Шериф - з Алашкертом. Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:32 484
Динамо підписало Кулача
Сьогодні 15:10 1057 1
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпійських ігор на 28 липня
Сьогодні 14:05 2556
Марченко програла у 1/16 фіналу Олімпійських ігор
Сьогодні 13:51 2824
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 13:35 48526 2
Клуб Альянс знімається з Першої ліги
Сьогодні 12:57 1215
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 12:00 9161 10
Ньябалі: Я не завдавав супернику травму, це була чесна боротьба
Сьогодні 11:09 1115 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю
Зустріли, як Мессі: фани італійського клубу неабияк зраділи новому гравцю Андрій Дунець
Сьогодні 15:18 746 1
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити
Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:17 687
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу
"У###вай отсюда": рік тому фанати Динамо "тепло" зустріли Луческу Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:18 3747 3
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер
Австралійка Тітмус виграла два "золота" в Токіо, але головним героєм став її тренер Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:32 1056
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс
Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:18 8464
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:36 588
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:23 2014
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 22:42 7774
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано Valeriy Ruchka
Вчора 22:27 1006 4
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади Valeriy Ruchka
Вчора 20:21 1764
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда Valeriy Ruchka
Вчора 15:48 7427
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника Valeriy Ruchka
Вчора 14:42 796
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Valeriy Ruchka
Вчора 14:18 11118
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні Valeriy Ruchka
Вчора 13:53 1889
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 13:10 3381 3
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток Valeriy Ruchka
Вчора 10:16 1031
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
Вчора 09:33 76577 2
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі Valeriy Ruchka
Вчора 09:07 928
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор Андрій Твердохліб
Вчора 07:01 2026
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
26.07.2021 18:16 819
Прямі трансляції
Навколо спорту

Галатасарай зіграє з ПСВ, Шериф - з Алашкертом. Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:32 484 0
Шериф та Лудогорець мають шанси залишитися на турнірі
Галатасарай зіграє з ПСВ, Шериф - з Алашкертом. Розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
#ЛЧ, #Шериф, #Лудогорець, #ПСВ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 липня, відбудеться чвертьфінальні матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів з футболу.

Шериф під керівництвом українця Юрія Вернидуба має шанси продовжити виступати у Лізі чемпіонів. У першому матчі підопічні українця на виїзді святкували перемогу з рахунком 1:0.

Лудогорець з українським захисником Ігорем Пластуном буде приймати Муру зі Словенії. Їх перша зустріч завершилася без забитих голів. У команди українця вдома буде більше шансів на прохід до наступного етапу змагань.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Чвертьфінал
28 липня, матч-відповідь

20:00. Нефтчі (Азербайджан) - Олімпіакос (Греція). Перший матч 0:1.

20:00. Шериф (Молдова) - Алашкерт (Вірменія). Перший матч 1:0.

20:30. ЧФР Клуж (Румунія) - Лінкольн (Гібралтар). Перший матч 2:1.

20:45. Мідтьюлланн (Данія) - Селтік (Шотландія). Перший матч 1:1.

21:00. Галатасарай (Туреччина) - ПСВ (Нідерланди). Перший матч 1:5.

21:00. Лудогорець (Болгарія) - Мура (Словенія). Перший матч 0:0.

21:15. Янг Бойз (Швейцарія) - Слован (Словаччина). Перший матч 0:0.

21:30. Спарта (Чехія) - Рапід (Австрія). Перший матч 1:2.

21:30. Црвена Звезда (Сербія) - Кайрат (Казахстан). Перший матч 1:2.

Коментарі ()