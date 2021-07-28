Шериф та Лудогорець мають шанси залишитися на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 липня, відбудеться чвертьфінальні матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів з футболу.

Шериф під керівництвом українця Юрія Вернидуба має шанси продовжити виступати у Лізі чемпіонів. У першому матчі підопічні українця на виїзді святкували перемогу з рахунком 1:0.

Лудогорець з українським захисником Ігорем Пластуном буде приймати Муру зі Словенії. Їх перша зустріч завершилася без забитих голів. У команди українця вдома буде більше шансів на прохід до наступного етапу змагань.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація. Чвертьфінал

28 липня, матч-відповідь

20:00. Нефтчі (Азербайджан) - Олімпіакос (Греція). Перший матч 0:1.

20:00. Шериф (Молдова) - Алашкерт (Вірменія). Перший матч 1:0.

20:30. ЧФР Клуж (Румунія) - Лінкольн (Гібралтар). Перший матч 2:1.

20:45. Мідтьюлланн (Данія) - Селтік (Шотландія). Перший матч 1:1.

21:00. Галатасарай (Туреччина) - ПСВ (Нідерланди). Перший матч 1:5.

21:00. Лудогорець (Болгарія) - Мура (Словенія). Перший матч 0:0.

21:15. Янг Бойз (Швейцарія) - Слован (Словаччина). Перший матч 0:0.

21:30. Спарта (Чехія) - Рапід (Австрія). Перший матч 1:2.

21:30. Црвена Звезда (Сербія) - Кайрат (Казахстан). Перший матч 1:2.