Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 липня, відбудеться чвертьфінальні матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів з футболу.
Шериф під керівництвом українця Юрія Вернидуба має шанси продовжити виступати у Лізі чемпіонів. У першому матчі підопічні українця на виїзді святкували перемогу з рахунком 1:0.
Лудогорець з українським захисником Ігорем Пластуном буде приймати Муру зі Словенії. Їх перша зустріч завершилася без забитих голів. У команди українця вдома буде більше шансів на прохід до наступного етапу змагань.
20:00. Нефтчі (Азербайджан) - Олімпіакос (Греція). Перший матч 0:1.
20:00. Шериф (Молдова) - Алашкерт (Вірменія). Перший матч 1:0.
20:30. ЧФР Клуж (Румунія) - Лінкольн (Гібралтар). Перший матч 2:1.
20:45. Мідтьюлланн (Данія) - Селтік (Шотландія). Перший матч 1:1.
21:00. Галатасарай (Туреччина) - ПСВ (Нідерланди). Перший матч 1:5.
21:00. Лудогорець (Болгарія) - Мура (Словенія). Перший матч 0:0.
21:15. Янг Бойз (Швейцарія) - Слован (Словаччина). Перший матч 0:0.
21:30. Спарта (Чехія) - Рапід (Австрія). Перший матч 1:2.
21:30. Црвена Звезда (Сербія) - Кайрат (Казахстан). Перший матч 1:2.