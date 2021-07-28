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Аллегрі відмовив Реалу заради Ювентуса

Сьогодні 01:00 269 0
Массіміліано Аллегрі прокоментував можливість очолити Реал
Аллегрі відмовив Реалу заради Ювентуса
Фото - gettyimages
#Аллегрі, #Ювентус

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі влітку міг очолити мадридський Реал.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

Представники Реала зв'язувалися з фахівцем, коли клуб покинув Зінедін Зідан. Однак Аллегрі відхилив пропозицію Реала заради повернення в туринський клуб.

"Я сказав Реалу "ні". Але я повинен подякувати Флорентіно Переса за надану мені можливість.

Мій вибір припав Ювентус. Я люблю цей клуб і вірю в нашу молоду команду. Буде цікаво працювати з цими футболістами в якості тренера", - відзначив Аллегрі.

Раніше, Ювентус визначив майбутнє Роналду.

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