Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі влітку міг очолити мадридський Реал.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

Представники Реала зв'язувалися з фахівцем, коли клуб покинув Зінедін Зідан. Однак Аллегрі відхилив пропозицію Реала заради повернення в туринський клуб.

"Я сказав Реалу "ні". Але я повинен подякувати Флорентіно Переса за надану мені можливість.

Мій вибір припав Ювентус. Я люблю цей клуб і вірю в нашу молоду команду. Буде цікаво працювати з цими футболістами в якості тренера", - відзначив Аллегрі.