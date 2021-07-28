Джерело - isport.ua.
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі влітку міг очолити мадридський Реал.
Про це розповів сам італійський спеціаліст.
Представники Реала зв'язувалися з фахівцем, коли клуб покинув Зінедін Зідан. Однак Аллегрі відхилив пропозицію Реала заради повернення в туринський клуб.
"Я сказав Реалу "ні". Але я повинен подякувати Флорентіно Переса за надану мені можливість.
Мій вибір припав Ювентус. Я люблю цей клуб і вірю в нашу молоду команду. Буде цікаво працювати з цими футболістами в якості тренера", - відзначив Аллегрі.
Раніше, Ювентус визначив майбутнє Роналду.