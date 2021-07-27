Топовий турнір із найрезультативнішими командами світу

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс MEGOGO придбав в SARAN Media Group ексклюзивне право на показ італійського чемпіонату з футболу (Серія А) в Україні.

Угоду здійснили за посередництвом компанії Infront – ексклюзивного міжнародного партнера медіаправ Ліги Серія А.

Користувачам буде доступно три спортивні сезони із 2021 по 2024 рік включно. Перша подія запланована на 21 серпня. У цей день відбудуться чотири матчі першого туру. Зокрема, чинний чемпіон Інтернаціонале зустрінеться із Дженоа.

Трансляція чемпіонату відбувається на каналі MEGOGO Футбол та у розділі Спорт. Перегляд доступний за передплатами Максимальна та Спорт.