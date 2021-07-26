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Клопп анонсував повернення Ван Дейка

Сьогодні 19:44 397 0
Юрген Клопп прокоментував готовність Вірджила ван Дейка
Клопп анонсував повернення Ван Дейка
Фото - gettyimages
#Ван Дейк, #Ліверпуль

Джерело - football24.ua.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк вже незабаром може з'явитися на футбольному полі.

Про це розповів наставник англійського клубу Юрген Клопп.

"Вірджіл добре виглядає, він продовжує відновлюватися. Поки він не виконує всю програму, але я бачу позитивні моменти.

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Є можливість, що Вірджіл зіграє кілька хвилин в майбутній зустрічі. Він дійсно виглядає добре на тренуваннях, і, можливо, ми зможемо випустити його на поле, але для цього потрібно буде з ним поговорити. Він виглядає готовим, подивимося, що буде", – розповів Клопп.

Нагадаємо, Ліверпуль хоче продовжити контракт з Салахом.

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