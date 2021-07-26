Президент рівненського Вереса Іван Надєїн сподівається, що команда залишиться в УПЛ за підсумками сезону.

Про це заявив сам функціонер.

"Завдання перед командою - перемагати в кожній грі. Основне завдання не вилетіти. Більшість хлопців пройшла з нами шлях ще з Другої ліги, тому ми зробили підсилення в кожну ланку з досвідом Прем'єр-ліги. Це Пасіч, Кльоц, Шестаков, Гечев, Кичак.

У нас повна заявка. Ми зберегли тих гравців, які були в Першій лізі. Тренерський штаб просив знайти підсилення в центрі поля та захисті, але не зайшли кандидатури, яка б нам підійшла.

Цього року на стадіон виділено більше грошей, ніж за попередні три роки. Навесні ми почнемо або готуватися до ігор, або до фінальної атестації. Наступного року Верес точно повернеться у Рівне. Вдячний кожному вболівальнику, який приїхав підтримати команду до Луцька. По Києву на Олімпійський можна їхати довше, ніж з Рівного доїхати до Луцька.

Ми отримали 8 гектарів землі для будівництва бази. Чекаємо з тижня документацію. До кінця року хочемо закінчити два повноцінних поля з натуральним і штучним покриттям. Без інфраструктури ми не побудуємо клубу, який не залежатиме від зовнішніх факторів. Це наша основна задача", - сказав Надєїн.