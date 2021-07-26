Колишній гравець збірної України дебютував у російській Прем’єр-лізі

Команда Іванісені зазнала поразки

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Дмитро Іванісеня провів перший матч за Крилья Совєтов із Самари.

У першому турі російської Прем’єр-ліги він вийшов у старті проти Ахмата (1:2). Українського футболіста замінили на 71-ій хвилині. Він отримав в цій зустрічі жовту картку.

Нагадаємо, Іванісеня підписав 3-річний контракт із російським клубом.

Раніше Дмитро виступав у Зорі, а декілька років тому головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко викликав півоборонця до табору синьо-жовтих.