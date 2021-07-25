Джерело - Чемпіон.
Чернігівська Десна зіграє з Чорноморцем у першому турі УПЛ.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Десна: Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Арвеладзе, Тотовицький, Калітвінцев, Картушов, Завійський, Безбородько, Будківський, Селін
Запасні: Сидоренко, Жук, Біловар, Волошин, Белич, Дегтярьов, Шевцов
Чорноморець: Кучерук, Мартиненко, Білошевський, Скорко, Кузик, Михайленко, Вачіберадзе, Брагару, Штогрін, Ванат, Авагімян
Запасні: Варакута, Тлумак, Долгов, Дубко, Кравченко, Надольський, Ісаєнко, Бугай
Поєдинок розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, Металіст 1925 мінімально переміг Рух.