Джерело - Чемпіон.
Луганська Зоря прийматиме Олександрію в рамках 1 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Зоря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніор, Цвек, Назарина, Кочергін, Булеца, Шахаб, Громов
Запасні: Мацапура, Руфаті, Хомченовський, Нагнойний, Крістіан, Луньов, Фрімпонг, Аллахяр, Гладкий
Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Калюжний, Третьяков, Мірошніченко, Одарюк, Демченко, Цуріков, Дубра, Устименко
Запасні: Єрмаков, Мельник, Стецьков, Спінеллі, Дришлюк, Кожушку, Мустафаєв, Копина, Новіков
Поєдинок розпочнеться о 19:30.