Джерело - Чемпіон.
У матчі 1 туру української Прем'єр-ліги Металіст 1925 прийме Рух.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савін, Криськів, Голодюк, Батюшин, Понорам
Запасні: Коваленко, Єрмаков, Ченбай, Квакіч, Ременюк, Протасов, Дмитренко, Фабіньо Задерка
Рух: Бандура, Білий, Дідик, Мисик, Мартинюк, Кухарук, Федорчук, Климчук, Гагун, Бойчук, Борячук
Запасні: Паньків, Альваренга, Карасюк, Сич, Лях, Оріховський, Притула, Кузик, Кондраков