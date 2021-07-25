 СК Полтава представив новий ігровий комплект форми з патріотичним слоганом | Футбол | Champion.com.ua
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СК Полтава представив новий ігровий комплект форми з патріотичним слоганом

Сьогодні 09:25 209 0
Клуб вступає у новий сезон з новим дизайном форми
СК Полтава представив новий ігровий комплект форми з патріотичним слоганом
#Полтава

Джерело - СК Полтава.

Дебютант української футбольної Другої ліги СК Полтава представив новий ігровий комплект форми.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Патріотизм у кожному з нас, він починається з любові до свого міста. Тож слоган Полтавці для полтавців - це не просто слова, а й головний вектор розвитку нашої команди. А ще кожен із нас - патріот своєї країни. Гасло Слава Україні! Героям слава! вже давно стало національним вітанням  українських військових, а віднедавна ще й офіційним девізом українських футболістів. Тепер цей клич буде й на ігровій формі СК Полтава. З ним наші хлопці виходитимуть на кожен футбольний поєдинок і доводитимуть своєю грою, що гідні носити форму з символом мужності, честі та відваги всіх українців.

Технічним партнером клубу на сезон став відомий бренд Joma. Клубна форма збереже свої традиційні малиново-золоті кольори, які будуть на домашньому комплекті (малинова футболка, золоті шорти, малинові гетри). Виїзний комплект форми матиме біло-чорне забарвлення (біла футболка, чорні шорти, білі гетри).

Головною родзинкою екіпірування стане гасло Слава Україні! Героям слава! На ігрових номерах розміщені лицарські обладунки у вигляді символу міста. Вони означають волю до перемоги і бажання битися як справжні лицарі за честь команди та рідного міста. 

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