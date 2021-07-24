Де Дзербі: Ми повинні були закривати матч з Інгульцем раніше

Донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над Інгульцем у рамках першого туру УПЛ.

Головний тренер "гірників" прокоментував свою першу офіційну перемогу.

"Я вважаю, що ми провели дуже хороший матч. Ми повинні були закривати його раніше і перемагати з різницею в більш ніж 2 м'ячі. У футболі, граєш ти в Італії або України, якщо ти не закривши матч, то виникає ризик все втратити", - заявив фахівець.

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"Вважаю, що у нас команда дуже якісна, але в той же час досить молода. Нам потрібно рости ментально і мати жагу до перемоги з якомога більшим рахунком. Не повинно виникати задоволення від того, що ми створюємо моменти, але їх не забиваємо", - сказав Де Дзербі.