Джерело - Чемпіон.
Верес у 1 турі української Прем'єр-ліги прийматиме Колос.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Полюлях, Кучеров, Пасіч, Гегедош, Пасіч, Сергійчук
Запасні: Кичак, Махнєв, Петько, Кльоц, Тимофієнко, Дахновський, Гечев, Гайдучик, Шестаков
Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець, Мілько, Богданов, Чурко, Ільїн, Костишин, Сітчінава
Запасні: Маханьков, Гавриш, Петров, Ром, Задоя, Нурієв, Сілва, Сорокін, Салабай