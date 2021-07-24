 УПЛ. Верес - Колос: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Сітчінава та Костишин у стартовому складі Колоса на матч з Вересом

Сьогодні 16:30 430 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Сітчінава та Костишин у стартовому складі Колоса на матч з Вересом
#Колос, #Верес, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Верес у 1 турі української Прем'єр-ліги прийматиме Колос.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Верес: Когут, Солдат, Мірошник, Гончаренко, Нємчанінов, Полюлях, Кучеров, Пасіч, Гегедош, Пасіч, Сергійчук

Запасні: Кичак, Махнєв, Петько, Кльоц, Тимофієнко, Дахновський, Гечев, Гайдучик, Шестаков

Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Новак, Чорноморець, Мілько, Богданов, Чурко, Ільїн, Костишин, Сітчінава

Запасні: Маханьков, Гавриш, Петров, Ром, Задоя, Нурієв, Сілва, Сорокін, Салабай

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