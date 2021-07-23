Контракт із венесуельським бомбардиром розрахований на п'ять років

Джерело - ФК Динамо.

22-річний нападник словацького ДАК 1904 Ерік Рамірес успішно пройшов медогляд в Києві та став гравцем Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із венесуельським бомбардиром розрахований на п'ять років.

У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 голевих передач в 35-ти матчах. Також в активі Раміреса один матч за національну збірну Венесуели.

Венесуельський форвард став третім новачком Динамо цього літа. Раніше контракти з київським клубом уклали Денис Антюх і Ілля Шкурін (на правах оренди).

Раніше, Динамо зіграло внічию з Уніоном у контрольному матчі.