Десна орендувала двох гравців Динамо

Термін дії оренди 1 рік

Вікентій Волошин та Крістіан Біловар стали гравцями чернігівської Десни.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидва вихованці Динамо перейшли до Десни на правах оренди.

Термін дії оренди 1 рік.

Раніше, Жук повернувся до чернігівської Десни.