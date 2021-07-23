Десна орендувала двох гравців Динамо

Вікентій Волошин та Крістіан Біловар стали гравцями чернігівської Десни.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Обидва вихованці Динамо перейшли до Десни на правах оренди.
Термін дії оренди 1 рік.
Раніше, Жук повернувся до чернігівської Десни.
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|3000
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|3
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|На сайт
Вікентій Волошин та Крістіан Біловар стали гравцями чернігівської Десни.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Обидва вихованці Динамо перейшли до Десни на правах оренди.
Термін дії оренди 1 рік.
Раніше, Жук повернувся до чернігівської Десни.