Інгулець підписав колишнього захисника Чорноморця

Мельничук минулого сезону зіграв 16 матчів

Інгулець на сезон УПЛ заявив колишнього захисника Чорноморця Максима Мельничука.

Про це повідомляє sport-kr.com.ua.

Максим Мельничук народився 18 вересня 1999 року. Вихованець столичного РВУФК (Київ). Раніше виступав у складі полтавської Ворскли та одеського Чорноморця.

Минулого сезону у складі Чорноморця Мельничук у Першій лізі провів 16 матчів, в яких забив один гол. У 2014-2015 роках залучався до складу юнацької збірної України U-16.

Раніше, президент Інгульця назвав вартість нового стадіону.