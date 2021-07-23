Інгулець підписав колишнього захисника Чорноморця

Джерело - sport-kr.com.ua.
Інгулець на сезон УПЛ заявив колишнього захисника Чорноморця Максима Мельничука.
Про це повідомляє sport-kr.com.ua.
Максим Мельничук народився 18 вересня 1999 року. Вихованець столичного РВУФК (Київ). Раніше виступав у складі полтавської Ворскли та одеського Чорноморця.
Минулого сезону у складі Чорноморця Мельничук у Першій лізі провів 16 матчів, в яких забив один гол. У 2014-2015 роках залучався до складу юнацької збірної України U-16.
Раніше, президент Інгульця назвав вартість нового стадіону.